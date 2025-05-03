شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: توجيهات الرئيس فى عيد العمال وسيلة عاجلة لحل مشكلة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية "عيد العمال" كان نابعا من احترام وتقدير كبير من جانب مؤسسة الرئاسة تجاه أصحاب "الياقات الزرقاء"، وكذلك توجيهات الرئيس بضرورة الانتهاء من قانون "العمالة المنزلية" بما يوفر مظلة لحماية فئة كبيرة من أفراد المجتمع لم يشملهم قانون العمل الجديد.



وأكد "عبدالباقي" في تصريحات صحفية : توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة البدء في تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك تقديم منح مجانية للشباب لتأهيلهم الي سوق العمل، أنما هي وسيلة فاعلة وعاجلة لحل مشكلة البطالة، وتعكس إدراك مؤسسات الدولة الوطنية لمطالب سوق العمل الجديد وظهور انماط عمل مختلفة بعيدًا عن الانماط التقليدية القديمة، مشيرًا الي أهمية سرعة الفصل في القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم العمالية بما يضمن تحقيق "العدالة الناجزة"، وكذلك الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وصرف لحالات الوفاة، وهي توجيهات تعبر عن التقدير والاحترام المتبادل بين مؤسسة الرئاسة وبين عمال مصر.

وشدد "عبدالباقي" علي ضرورة مساندة الدولة في معركة الوعي التي تخوضها ضد جماعات الظلام، ومن خلال تنظيم الدورات التثقيفية وفي نقابة النيابات والمحاكم خضنا تلك التجربة لتعريف الاعضاء بحروب الجيل الرابع والخامس وخطورة الشائعات في هدم الاوطان، ونحن نقابات عمال مصر علينا دور كبير يجب أن نقوم به في الفترة الراهنة لمساندة ودعم أستقرار الدولة.