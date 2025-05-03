شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى بمسابقة أكاديمية البحث العلمي للفيزياء 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلاب «الأزهر الشريف» إنجازًا علميًا بارزًا بفوز سبعة من طلابه في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية بالمراكز الأولى في مسابقة الفيزياء لعام 2025، التي نظّمتها «اللجنة الوطنية للفيزياء» التابعة لـ«أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا»، وسط منافسة قوية شهدت مشاركة (692) بحثًا من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تأهل للتصفيات النهائية عدد (305) بحث فقط، تم من خلالها اختيار ثلاثة فائزين من كل مرحلة تعليمية، بناءً على معايير الابتكار وجودة البحث العلمي المقدَّم.

وسجل سبعة من طلاب وطالبات الأزهر في مختلف المراحل التعليمية تميزا لافتًا في المسابقة من خلال نتائج متميزة تعكس جهودهم وتفوقهم العلمي. ففي المرحلة الإعدادية، التي تناولت موضوع «المغناطيسية ودورها في الحياة»، حصلت ليان إسلام طه محمود، الطالبة بمعهد الصفوة الأزهري التابع لمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول. وجاءت في المركز الثاني إسراء عبد الرحيم جاد أحمد، الطالبة بمعهد الصحابة الأزهري الخاص التابع لمنطقة الجيزة الأزهرية، فيما نالت أماني مدحت رمضان سعيد شاهين، الطالبة بمعهد فتيات أبو حمص التابع لمنطقة البحيرة الأزهرية، المركز الثالث.

وفي المرحلة الثانوية، التي كان موضوعها «الليزر وتطبيقاته»، أحرزت زينب محمد أحمد صبح، الطالبة بمعهد فتيات دكرنس التابع لمنطقة الدقهلية الأزهرية، المركز الأول، تلاها عبد الله محمد حنفي نبيه إمام، الطالب بمعهد الغد المشرق الأزهري التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، في المركز الثاني، بينما جاءت سجى إيهاب مصطفى أحمد، الطالبة بمعهد فتيات أسوان النموذجي التابع لمنطقة أسوان الأزهرية، في المركز الثالث.

أما في المرحلة الجامعية، التي خُصصت لموضوع «الحوسبة الكمية»، فقد فاز بالمركز الأول، سعد حمدين سعد الزهيري، الطالب بكلية العلوم، قسم الفزياء الخاصة بجامعة الأزهر.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فخره واعتزازه بفوز طلاب الأزهر في هذه المسابقة العلمية الوطنية، مؤكدًا أن هذا التفوق يجسّد شمولية رسالة الأزهر التعليمية التي تجمع بين التميز في العلوم الشرعية والإبداع في مجالات العلوم الحديثة، ويعكس في الوقت نفسه وعي الطلاب بأهمية العلوم التطبيقية وقدرتهم على المنافسة الجادة في المحافل الوطنية. وأضاف أن هذا الإنجاز يُبرز مكانة الأزهر كمؤسسة تعليمية متكاملة تُعنى ببناء شخصية الطالب علميًا وفكريًا، وتسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل بعقلية مبتكرة وروح مسؤولة.