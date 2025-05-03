شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصديق الرئيس على قانون العمل.. نقابة المرافق: خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة والشكر والتقدير، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تصديقه على قانون العمل، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال الدولة، بعيد تحرير سيناء وعيد العمال.

وأكد "رئيس المرافق العامة" أن قانون العمل تتجلي فيه معالم الجمهورية الجديدة، التي تعبر عن القوة والوعي والعدالة الاجتماعية، فقد أعاد صياغة الحقوق والمفاهيم القديمة بشكل يتناسب مع متغيرات العصر وطبيعة الفترة الراهنة والتحديات المختلفة بسوق العمل، حفاظاً على مكتسبات العاملين بمختلف المهن والقطاعات وضمانة لحقوقهم الوظيفية، اتساقا مع اتفاقيات و مواثيق العمل الدولية وتطلعات الجمهورية الجديدة ، فهو نقلة تاريخية وخطوة ضمن خطوات واثقة اتخذتها الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "فؤاد" أن توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي، يشمل كافة الأطراف، ويناقش كافة الموضوعات الأساسية و الفرعية ، عززت من التوافق حول القانون وعكست مدى حرص الرئيس على أن يشمل كافة الفئات ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم، ودعم حقوق العاملين من خلال عدد من النقاط التي أكد عليها وهي

- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.



- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

وأضاف، أن عمال مصر يجددون العهد و الوعد ببذل المزيد من الجهد والعرق والكفاح بشرف من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتطلعاتها نحو الجمهورية الجديدة، التي أرسى الرئيس معالمها و قواعدها على الوعي والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم الحكيمة، أمام كافة التحديات و الظروف لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.