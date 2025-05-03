شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة الدكتورة إيمان حسن، عن انطلاق اليوم السبت الموافق 3/5/2024 فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية من مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الدكتورة زينب نور الدين مشهور مدير عام الادارة العامه للمكتبات، وتنفيذ فريق العمل بالادارة، وبحضور لجنة التحكيم، ومشاركة عشر مديريات تعليمية(كفر الشيخ - المنوفية - القليوبية - دمياط - الشرقية - الدقهلية - الجيزة - الإسكندرية - الغربية - الإسماعيلية).



وأوضحت، أنه أظهر الطلاب مستويات استثنائية من الفهم العميق والتحليل النقدي لما تمت قرأته من كنوز الكتب، وبرزت قدرتهم على التعبير عن أفكارهم بطلاقه وثقه مما يعكس مدى الإهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترسيخ ثقافة القراءة في أوساط الطلاب، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تساهم في بناء شخصياتهم وتنميه قدراتهم الفكرية.



وأشارت إلى أن إن مسابقة تحدي القراءة العربي هي أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة على مستوى الوطن العربي أطلقها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لدعم القراءة في العالم العربي.



ووجهت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الشكر لكل من شارك في هذا العرس الثقافي من موجهي المكتبات والمنسقين وأولياء أمور الطلاب.



التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع (1)



التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع (2)



التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع (3)



التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع (4)



التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي الموسم التاسع (5)