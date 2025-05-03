شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم خالد الفقي بعيد العمال.. ونجله: لم يتوان في الدفاع عن الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال 2025، اسم القائد العمالى الراحل المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر السابق، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، 7 رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، عرفانا بإسهاماته الوطنية ودفاعه المستمر عن حقوق العمال.

تسلّم درع التكريم نجله المهندس منير خالد الفقي، الذي عبّر عن مشاعر الفخر والتأثر، مؤكداً أن والده وهب حياته لقضايا العمال وكان دائم الحضور في الصفوف الأولى للدفاع عنهم، قائلاً: "أكيد شعور الفراق صعب، لكن الفخر أكبر، لأن بلدي كرّمت والدي على قدر ما أعطى.. التكريم هو لكل عمال مصر الذين ناضل معهم ومن أجلهم."

وتحدث منير لـ"الخليج 365" عن أبرز المحطات في حياة والده، قائلا إن المهندس خالد الفقي كان شخصية فريدة تجمع بين الحسم والخلق الرفيع، وكان صاحب رؤية واضحة في العمل النقابي، لا يفصل بين الدفاع عن حقوق العمال ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "كان دائما يقول إن قوة العامل لا تكتمل إلا بالعلم والوعي، ولهذا كان حريصاً على عقد الندوات والدورات التثقيفية للعاملين."

وأشار نجل الراحل إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في التصدي لتصفية شركات استراتيجية كـ"الحديد والصلب" و"النصر للسيارات"، قائلا: "كان يرى أن هذه الشركات هي أعمدة للصناعة الوطنية، وساهم في مفاوضات مباشرة مع وزارة قطاع الأعمال لوضع خطط إنقاذ وتطوير، وعلى رأسها مشروع تصنيع السيارة الكهربائية."

وعن شخصية والده، قال منير: "كان لا يكل ولا يمل من العمل، يحب المواجهة المباشرة دفاعًا عن الحقوق، ويُشهد له بدماثة الخلق.. علمنا أن الدين هو أساس كل شيء، وكان يوصينا دائمًا أن نضع الله نصب أعيننا في كل تصرف."

رغم ابتعاده حاليًا عن العمل النقابي، فإن منير عبّر عن شرفه بالانتماء إلى مسيرة والده، قائلاً: "أنا مهندس في بداية حياتي العملية، لكن تشرفني هذه الخلفية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه.. وبطلب من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأشكر وطني الذي لم ينس عطاءه."



