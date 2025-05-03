شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مشاورات سياسية بين مصر والمغرب بالرباط على مستوى مساعدى وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، جولة مشاورات سياسية يوم الجمعة 2 مايو الجاري في الرباط مع نظيره المغربي السفير فؤاد يزوغ، مدير عام الشئون السياسية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وبحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في الرباط.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص البلدين على الارتقاء بمُستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاقٍ أرحب في ظل ما تذخر به مصر والمغرب من فرصٍ واعدة.

واستعرض السفير إيهاب فهمي خلال المشاورات سبل تعزيز مسارات التعاون، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية الإعداد الجيد للإستحقاقات الثنائية المُقبلة، وفي مُقدمتها الدورة السابعة للجنة العليا المصرية/المغربية المشتركة، والتطلع لاستقبال جلالة الملك محمد السادس في القاهرة. كما أعرب الجانب المغربي عن تطلعه للزيارة المرتقبة الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج الي الرباط، وكذلك لعقد الدورة الرابعة لآلية التشاور والحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.

وأكد السفير "فهمي" الأهمية التي يوليها الجانب المصري للزيارة المقررة / عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير التجارة المغربي إلى القاهرة يوم ٤ مايو الجاري على رأس وفد من رجال الأعمال، وعقد المنتدي الاستثماري المصري/ المغربي على هامش الزيارة، وما يُمثله من فرصة هامة للتعرف على التيسيرات والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، والجهود المبذولة من أجل تذليل أية عقبات تواجه المُصدرين من الجانبين، بما يُسهم في دفع مسار العلاقات التجارية والاقتصادية، تحقيقًا للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما عكست جلسة المشاورات حرص الجانبين المصري والمغربي على التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلًا عن التطورات الجارية في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر، وكذلك آخر المستجدات بشأن الصومال والساحل الأفريقي وضرورة التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الموضوعات متعددة الأطراف والترشيحات الدولية.

وفي ختام المشاورات اتفق السفير/ إيهاب فهمي ونظيره المغربي على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد تلك المشاورات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، انطلاقًا من الحرص المشترك على المزيد من تعزيز العلاقات المصرية/ المغربية في مختلف المجالات.



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