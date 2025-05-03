شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسماء المكرمين من الرئيس السيسى فى عيد العمال 2025.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالية عيد العمال 2025، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة التي جسدت الإخلاص والتفاني في العمل، في رسالة دعم واعتزاز بدور العمال في دفع عجلة التنمية.

وتضم قائمة أسماء المكرمين في الحفل، كل من:

- مهرائيل مجدي متري يوسف، أول فتاة عشرينية تعمل سائقة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وقد جاء تكريمها تقديرًا لريادتها في مجال جديد على المرأة المصرية، حيث اجتازت جميع الاختبارات والتدريبات بنجاح لتصبح ضمن أول 6 سائقات لهذا المشروع الحيوي.



- جبالي محمد جبالي عبدالمغيث (رئيس اتحاد نقابات عمال مصر السابق – متوفى)، وتسلم التكريم نجله.

- خالد منير حسنين الفقي (رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية – متوفى)، وتسلم التكريم نجله.

- مصطفى محمود مصطفى الأفندي (عضو اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول)، ورافقته نجلته.

- إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي، ممثلًا عن أصحاب الأعمال.

- إبراهيم محمد صلاح الدين، مدير أكاديمية تدريب في السعودية، ممثلًا عن العاملين بالخارج.

- آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل.

- محمد فهمي عبدالغفار، باحث من ذوي الهمم بوزارة العمل.

- سيد عفيفي حسين بحيري، عامل زراعي ممثلًا عن العمالة غير المنتظمة.

- حنان بقطر خليل بقطر، كاتبة شؤون عاملين من محافظة أسيوط، ممثلة عن ذوي الإعاقة.



