شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بفضل الله ثم بوحدة الشعب كله قادرون على تجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله - بجميع فئاته - قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص، مضيفًا:"وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.