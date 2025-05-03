شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بفضل الله ثم بوحدة الشعب كله قادرون على تجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 03 مايو 2025 02:02 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله - بجميع فئاته - قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص، مضيفًا:"وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
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