شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفلة في غزة بلا دماغ.. أسلحة إسرائيل تشوّه الأجنّة في الأرحام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "الطفلة ملك أحمد القانوع، عمرها يومان، وُلدت بلا دماغ في مستشفى العودة شمال غزة، في واحدة من الحالات الصادمة لتشوّه الأجنّة في الأرحام".

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن "ذلك ظاهرة تُسجل زيادتها بشكل ملحوظ في الحروب، وربما ترتبط باستخدام الأسلحة التي يجربها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضد المدنيين وضد أطفالنا".

وأكد البرش، أن "ما يحدث في غزة اليوم يعيد إلى الأذهان ما وثّق في العراق بعد الغزو، حين ارتفعت معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث والإشعاع الناتج عن القصف".

وطالب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، بتحقيق دولي في أسباب هذه الحالات المتكررة، وفي طبيعة الأسلحة المستخدمة.