شكرا لقرائتكم خبر عن تزوجا أمس وماتا اليوم.. إسرائيل تقتل عروسين بعد ساعات من زفافهما فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد عروسان فلسطينيان بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام "ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر اليوم السبت"، وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم".

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه "وصل مستشفيات قطاع غزة 77 شهيدا منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال 48 ساعة الماضية".

وأكدت في بيان اليوم السبت، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,495 شهيد و 118,366 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة.