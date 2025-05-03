شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عمال مصر أحد أعمدة الوطن فى مسيرة البناء والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وتقدم الرئيس السيسى للجميع بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، موجها تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم.. مضيفًا: "كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير.. وفى تقدم دائم".