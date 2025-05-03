شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج الناجحة فى قطاعات العمل المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات احتفالية عيد العمال، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم عدد من النماذج الناجحة والمميزة في قطاعات العمل المختلفة، ومنح الرئيس السيسي السادة المكرمين أوسمة العمل.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

ووجه الرئيس السيسى بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

