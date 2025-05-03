شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يمنح أوسمة للمكرمين بقطاعات العمل ويفتتح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس إتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس السيسى درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.