شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم الرئيس له فى عيد العمال.. نجل "جبالى المراغى": كان صوت العمال ودرعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال احتفالية عيد العمال 2025، كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم الراحل جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، ورئيس النقابة العامة للنقل البري، تقديرا لما قدمه طوال مسيرته النقابية من جهود كبيرة في الدفاع عن حقوق العمال، ومواقفه الوطنية الصلبة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال "حمادة الجبالي"، نجل الراحل، إن التكريم يعد وساما على صدر أسرته، وتقديرا مستحقا لرجل أفنى عمره فى خدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، وأضاف: "الرئيس أعاد لوالدي حقه الرمزي، فهو لم يكن مجرد قيادي نقابي، بل كان نموذجا لابن البلد الأصيل، القريب من العمال وهمومهم رغم منصبه الرفيع."

وتابع: "كان والدي شخصية قوية وحنونة في آنٍ واحد، لا يشعر من يتعامل معه بأي حواجز، حتى العامل البسيط كان يشعر أنه أمام أخ كبير لا رئيس اتحاد." وأضاف أن المراغي شغل مناصب نقابية عربية ودولية، من بينها تأسيس مقر اتحاد دول حوض النيل في القاهرة، وتولّيه مناصب قيادية بمنظمة العمل العربية، ما جعله صوتًا عربيًا بارزًا في الدفاع عن العمال.

واستعرض "حمادة الجبالي" أبرز مواقف والده، مشيرا إلى موقفه الصلب ضد قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام والنقابات العامة قبل عام 2011، حين نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بشارع الجلاء استمرت لأكثر من يومين، مما أجبر الوزير حينها على التراجع عن قراره.

كما كشف عن موقف آخر لا يقل صلابة، حين تم عزله من رئاسة الاتحاد بعد 2011، فلجأ للقضاء، وحصل على حكم بالعودة لمنصبه خلال شهرين فقط، وقال: "الوزير نفسه هو من ألغى قرار العزل وأعاده لرئاسة الاتحاد."



وأوضح نجل المراغي أن والده كان من أوائل من وقفوا ضد محاولات "أخونة" النقابات في عهد جماعة الإخوان، رغم تعرضه وعائلته للتهديد وإطلاق النار، كما رفض تولي حقيبة وزارة القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، قائلاً: "مستحيل أمسك الوزارة في الظروف دي."



وأضاف "حمادة": "كان والدي دائم التدخل لحل المشكلات العمالية، يسعى لعودة المفصولين، ويقود جهود الوساطة بين أصحاب العمل والعمال لحل الإضرابات، ونجح في كسب احترام جميع الأطراف."

وأشار إلى أن والده ترك له وصية لا ينساها: "جبر الخواطر يا ولدي.. قوة مش ضعف"، مضيفًا: "كان يؤمن أن القيادة الحقيقية لا تعني التسلط بل التفهم والعدل."



وكشف نجل المراغي أنه رغم عمله النقابي لسنوات كرئيس لجنة نقابية، رفض والده إدخاله النقابة العامة، خوفا من اتهامه بالمحاباة، وقال: "كان شايف إن النقابة مش ورث، وإن العمل النقابي لازم يجي بالكفاءة والاختيار من القاعدة."

واختتم "حمادة الجبالي" تصريحاته بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على هذا التكريم، الذي اعتبره لمسة وفاء من الدولة تجاه قامة نقابية وطنية، وقال: "هذا التكريم أثلج صدورنا، وأعاد لوالدي حقه الرمزي كصوت للعمال ومدافع عن قضاياهم."