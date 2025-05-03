معهد بحوث الهندسة الزراعية ينجح في تطوير آلة دراس وتعبئة التبن بتصنيع محلى

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نجح معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية في تطوير آلة دراس وتعبئة التبن وذلك تماشيا مع توجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق وبتكليف من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية بضرورة توطين التصنيع المحلى للآلات والمعدات الزراعية وخاصة التى تخدم صغار المزارعين.

وأوضح الدكتور يسرى الصياد مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية أنه تم تطوير وتصنيع آلة دراس وتعبئة التبن مبتكرة محليا بنسبة 100%، وقد شمل التطوير بتزويد الدراسة بإجراء عملية الدراس أثناء تنقل الآلة مما أدى إلى إمكانية إجراء الدراس بدون تجميع قش القمح فى كومات بالحقل كما هو معتاد مع الدراسة الثابتة التقليدية، ونظرا لأهمية التبن للمزارعين لتغذية حيوانتهم لذلك شمل التصميم على تصميم وتصنيع خزان ملحق بآلة الدراس المتطورة ومركب على نفس الشاسية مما أدى إلى تخزين التبن بطريقة تمنع تناثرة مع الرياح وكذلك تمنع التلوث البيئى للهواء وفى نفس الوقت نظافة وجودة عالية لمحصول التبن كذلك تم تطوير لتعبئة حبوب القمح فى الأجولة بواسطة تصنيع محلى لجهاز جديد (ساقية) أدى إلى سهولة فائقة فى التعبئة مع توفير فى إستهلاك الوقود مع تلافى تناثر حبوب القمح كما فى النظام التقليدى.

وأعرب المزارعين عن سعادتهم بهذا الإبتكار الجديد والغير مسبوق حيث أنة ساعدهم على دراس القمح حتى أثناء هبوب الرياح نظرا للتغير الناخى الملحوظ مع تقيل تكاليف الدراس عن النظام السابق وذلك لما تلاحظ لهم من تقليل عدد العمالة الآزمة للتشغيل بحوالى 50 % وكذلك تقليل عدد ساعات الدراس بحوالى 15 % مع سهولة نقل التبن خارج الأرض أثناء الدراس مما يتيح لهم تجهيز وإعداد الأرض للموسم الجديد كذلك تلاحظ توافر وسائل الأمان على جميع أجزاء الآلة المتحركة.

آلة دراس