شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: توريد 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين ببني سويف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين في محافظة بني سويف منذ بدء موسم 2025 وحتي اليوم السبت، لنحو 22 نقطة تجميع منتشرة في أنحاء المحافظة ما بين صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن مصر الوسطى، وشون البنك الزراعي المصري.

‎ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بـ توريد القمح المحلى من المزارعين وتذليل أي عقبات تواجه التوريد خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين.

‎وجهزت وزارة التموين نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بسعر الأردب 2200 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية.

وقال محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف ، أن حجم المساحة المنزرعة من القمح موسم 2025 تقدر بنحو 108 الف و485 فدان، و المستهدف أن تورد نحو 197.5 الف طن، تم استلام 25٪ حتي الآن وأن عدد نقاط استلام القمح في المحافظة تبلغ 22 نقطة بسعة إجمالية 250 الف طن، موزعة على 4 صوامع سعة 150 ألف طن، و18 شونة سعة 100 الف طن.