شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسجل زيادة 12% فى أعداد الركاب و8% فى الرحلات خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار القاهرة الدولي نمواً ملحوظاً في حركة الطيران والركاب خلال شهر أبريل 2025 بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,621,640 وإجمالي عدد الرحلات 18,966.

وقالت شركة ميناء القاهرة في بيان لها إن عدد المسافرين سجل 1,283,400 على متن 9,470 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 8% في إجمالي عدد الرحلات و12% في إجمالي عدد المسافرين.

بينما بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج 1,338,240 علي متن 9,496 رحلة جوية بنسبة نمو 7% في رحلات الوصول و8 % في عدد الركاب القادمين من الخارج عن نفس الفترة من شهر أبريل 2024، وذلك في إطار الجهود المستمره لتعزيز الخدمات المقدمه وتعزيز شبكه الربط الجوي.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة إرتفاعاً في الحركة الركابية والجوية خلال الفتره القادمة، مع زيادة الإقبال على السفر بالتزامن مع قرب موسم الحج.

وتعكس هذه الأرقام النجاح المتواصل الذي يحققه مطار القاهرة الدولي في استقطاب مزيد من الحركة الجوية، إلى جانب تحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال تطوير البنية التحتية وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا.