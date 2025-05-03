شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تواصل قوافلها الطبية لبنى سويف والفيوم ضمن مبادرة "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية موسعة تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، في نطاق دائرة محكمة استئناف بني سويف والتي تشمل محافظتي بني سويف والفيوم، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الخامسة من نوعها التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى (دار الفؤاد بمدينة نصر) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة من خلال معملي المختبر والبرج، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

كما ستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية تحت عنوان: "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان" وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء بعد غد "الإثنين" بنادي قضاة بني سويف حيث المقر الرئيسي لعمل القافلة، ويحاضر فيها الدكتور جمال مصطفى سعيد (أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان) والكاتب الصحفي أحمد الجمال.

يُذكر أن القوافل الطبية الأربع السابقة التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل في إطار المبادرة الرئاسية التنموية، شملت محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشهدت زخما ومشاركة لافتة واستحسانا كبيرا من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية.