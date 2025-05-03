شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث الإسلامية يتوجه للصعيد للمشاركة فى جلسات صلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في عقد جلسات صلح في خصومات ثأرية في محافظتي الأقصر وقنا بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، لإقرار السلم والوفاق المجتمعي بين الجميع وبما يحقق رسالة الأزهر ودوره في التوعية المجتمعية ودعم الأمن والطمأنينة بين الناس.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسات مع علماء الأزهر رموز مجتمعية وأمنية وأفراد الخصومات من الجانبين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار ما يقوم به الأزهر الشريف من جهود مستمرة لرأب الصدع، ونشر الفضيلة والأخلاق بين الناس جميعًا، والدعوة الدائمة لإعلاء صالح المجتمع والحفاظ على الأجيال الحالية والقادمة، ونبذ الكراهية والضغينة بين الناس، وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة في المجتمع، وتحقيق مراد ديننا الحنيف في إصلاح ذات البين.



