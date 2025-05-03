شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد وحدة كرم الديب الصحية والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميدانى على المنشآت الطبية فى جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة أسوان وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على عدد من المنشآت الصحية، شملت مستشفى صدر كوم أمبو، ووحدة كرم الديب الصحية، ووحدة المساعيد الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية على رأس العمل.

أوضح «عبدالغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بدأ جولته بتفقد مستشفى صدر كوم أمبو، حيث تبين عدم توافر أسطوانات أكسجين فى غرفة الجلسات التنفسية، وعلى الفور، تم تكليف مدير المستشفى بتوفير الاسطوانات، كما تلاحظ عدم توافر أجهزة «نيبوليزر» لمرضى الصدر، وتم تكليف مدير المستشفى بسرعة توفيرها، وخاصة الأطفال، كما لاحظ الفريق وجود تانك أكسجين ومحطة أكسجين جديدة وجهاز أشعة غير مستغلة فى المبنى القديم وتم التنسيق مع المديرية لسرعة نقلها إلى منشآة أخرى أكثر احتياجًا.

واستكمل المتحدث الرسمي، أنه خلال تفقد المعمل تلاحظ تعطل بعض أجهزة التحاليل الخاصة بمرضى الدرن، وتم توجيه المديرية بسرعة إصلاحها لتوفير الخدمة وتخفيف عبء انتقال المرضى إلى مستشفى صدر أسوان، كما تلاحظ احتياج عيادة الدرن والدوتس لأجهزة كمبيوتر لتسجيل بيانات المرضى، وتم توفيرها من مخازن المستشفى، كما لوحظ عدم تفعيل دفتر لتسجيل النتائج الحرجة بالمعمل، وتم تكليف فريق الجودة بالمستشفى بسرعة تفعيله، علاوة على توجيه فريق السلامة والصحة المهنية بتوفير طفايات حريق إضافية، ومراجعة توافر الطفايات فى جميع غرف المستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على وحدة كرم الديب الصحية، حيث تلاحظ وجود نقص فى بعض الأدوية، و تم رفع احتياجات الصيدلية من الأدوية إلى الإدارة الصحية لاتخاذ اللازم بشأن توفيرها بشكل عاجل، علاوة على عدم توافر قوائم الأدوية الأساسية وعالية الخطورة والمتشابهة فى الشكل والنطق بالصيدلية، وتم التأكيد على مسؤول الصيدلية بسرعة إعداد وتعليق هذه القوائم فى مكان واضح، كما تلاحظ تعطل جهاز التعقيم، فتم إبلاغ قسم الصيانة الطبية لتوفير قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل الجهاز فى أسرع وقت.

واستطرد المتحدث الرسمي، أن الفريق لاحظ عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات، وتم التنبيه على عمال النظافة بعدم ترك الغرفة مفتوحة، وجار توفير العلامة التحذيرية اللازمة، كما لاحظ الفريق وجود طفايات حريق فارغة، فتم إبلاغ إدارة السلامة والصحة المهنية فوراً لملئها فى أسرع وقت.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على وحدة المساعيد الصحية، حيث تلاحظ وجود نقص فى بعض الأدوية، وتم رفع تقرير فورى للإدارة الصحية، و التنسيق مع التموين الطبى لتوفير النواقص، كما تبين عدم توافر بعضا من لوازم مكافحة العدوى، وتم إرسال طلب عاجل إلى قسم مكافحة العدوى بالإدارة الصحية لتعزيز المخزون، بالإضافة إلى ملاحظة وجود اجهزة بحاجة للصيانة بغرفة الأسنان، وتم التنسيق مع قسم الصيانة الهندسية للبدء فى أعمال الإصلاح، كما تبين وجود تجهيزات طبية وغير طبية داخل سكن التمريض دون حصر رسمي، حيث نسق الفريق مع قسم مراقبة العُهد لحصر وتوثيق هذه الأصناف.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم توافر بعض المستلزمات والأجهزة، فتم إعداد مذكرة بالنواقص ورفعها للإدارة لتوفيرها، ولوحظ غياب لائحة الأسعار المعملية ودليل الأدوية الأساسية، وتم التنسيق لسرعة توفير نسخ محدثة وتعميمها، كما تلاحظ إنخفاض معدلات التردد على غرفة الصحة الإنجابية، بسبب عدم وجود طبيب مُدرب، إلى جانب رصد أخطاء فى التسجيل الطبي، وعدم تفعيل لجنتى الجودة ومكافحة العدوى، وتم التوجيه بسرعة التفعيل والتنسيق مع المسؤولين بالمديرية والإدارة.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية فى الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، والصحة الإنجابية، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.