شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

ووجه الرئيس السيسى بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.