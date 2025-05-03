شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق كامل الوزير فى عيد العمال: نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفا ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال بالسويس "نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفا والجهد رسالة وأن العمل رسالة ومسئولية وطنية وليس مجرد وظيفة دمتم أساسا لهذا الوطن".

وأضاف في كلمته بالاحتفال الذى حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت في ظل قيادة الرئيس السيسي الرشيدة التنمية الصناعية في أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصادج والمفتاح الحقيقى للاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتابع: تم تقديم حزم ميسرة ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى واطلاق منصة مصر الصناعية التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضى والتراخيص لتوفير الوقت والجهد وتقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وتقديم الدعم الفني والتقنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مجموعة من المبادرات لتقديم الدعم للمصانع لتدعيم مسيرة التنمية ضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وإنشاء مئات المصانع وتخصيص الاراضى وإصدار تراخيص البناء والتشغيل وإنشاء السجلات الصناعية وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش تضمن جميع الجهات المختصة بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمعاونة دون ان يسفر عن غلق اى مصنع .

وأكمل: العمال هم عماد الصناعة وروحها ويعمل 3.5 مليون عامل في المصانع المصرية ونستهدف الوصول إلى 8 مليون عامل بحلول 2030، واستعرض خلال كلمته 5 مصانع جديدة لكيانات صناعية من القطاع الخاص تمت باستثمارات مصرية خالصة وبالشراكة مع مصانع أجنبية وساهمت في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مختتما كلمته بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الدائم بدعم وتطوير الدائم للصناعة المصرية .