شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بسرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

ووجه الرئيس السيسى بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.