شكرا لقرائتكم خبر عن 77 شهيدا و275 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه "وصل مستشفيات قطاع غزة 77 شهيدا منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال 48 ساعة الماضية".

وأكدت في بيان اليوم السبت، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,495 شهيد و 118,366 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة.