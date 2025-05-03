أخبار مصر

الرئيس السيسى يعلن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى يعلن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 03 مايو 2025 01:24 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة .


جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى اليوم فى الاحتفال بعيد العمال من السويس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements