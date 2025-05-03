شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة .



جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى اليوم فى الاحتفال بعيد العمال من السويس.