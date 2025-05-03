شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس عرضا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات احتفالية عيد العمال، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لعدد من المصانع الجديدة النجاحة عبر القطاع الخاص.

ويشهد الرئيس السيسي، فعاليات احتفالية عيد العمال فى أحد مصانع السويس، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والقيادات العمالية، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم.