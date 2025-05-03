شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: 2 مليون شخص بغزة يعانون الجوع ويقتلهم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، إن الوضع في غزة كارثي بعد شهرين من منع المساعدات، مضيفا أننا لا نحتاج لرؤية صور أطفال نحيفين لنعرف أنهم جوعى.

وأضاف أن 2 مليون فى غزة يعانون من الجوع والناس تتوفى من أمراض يمكن الوقاية منها أو منعها رغم أن المساعدات من الأدوية الأساسية الغير متوافرة تقف على الحدود.