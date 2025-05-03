شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لشركة السويس للصلب: الرئيس السيسى وحد المصريين تحت راية العمل والان مع تفاصيل الخبر

توجه العضو المنتدب لشركة السويس للصلب رفيق الضو، بأسمي آيات التهنئة إلى العمال بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اليوم، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وحد جميع المصريين تحت راية العمل والجهد من أجل البناء والتنمية".

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر قبلت التحدي وبفضل الله لم تهدأ سواعد العمال من أجل العمل ليل نهار لإنجاز صرحين جديدين في شركة السويس للصلب، بما يوفر فرص العمل.. خفض العجز في الميزان التجاري بحوالي مليار دولار.. وندعم الصناعة والإنتاج مع ترشيد الاستهلاك وهذا ما يتحقق على أرض الواقع في مصر وبناء الجمهورية الجديدة".

وأشاد العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، بمشروعات البنية التحتية في الكهرباء والطرق والغاز وغيرها بجانب توفير الأمن والاستقرار، متابعا فى نهاية كلمته: "مصر كانت وبقيت وسوف تظل أم الدنيا وستبقي منصورة.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وتابع فى نهاية كلمته: "رسالتي الأولي من العمال للرئيس: "بنحبك يا ريس وكلنا معاك يا ريس".. ورسالتي التانية عملنا هياكل معدنية وخرسانات وتم وضع كابلات خلال 3 سنوات وهذا مجهود كبير.. ورسالتي الثانية من والدتي.. وطلبت الحضور إلى مصر وعمرها 81 عاما.. وطلبت أنها تقابل الرئيس السيسي".



