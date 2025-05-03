أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال بالسويس

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال فى السويس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال بالسويس

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال فى السويس.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى دولة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث موقف مشروع "الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية . المديريات التعليمية تنتهى من امتحان شهر أبريل لصفوف النقل الأسبوع الجارى تنتهى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس من عقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل بنهاية الأسبوع الجارى، حيث تعقد الاختبارات خلال اليوم الدراسى للطلاب لقياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء من المنهج الدراسى . كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن بقايا تحصينات عسكرية، ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة أخري بالمنطقة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بموقع تل أبو صيفي بمنطقة أثار شمال سيناء. أسرار "حصون الشرق".. اكتشافات أثرية جديدة فى شمال سيناء.. صور المديريات التعليمية تنتهى من امتحان شهر أبريل لصفوف النقل الأسبوع الجارى

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