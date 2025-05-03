شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 31 مايو وتنتهى 4 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تنطلق 31 / 5 / 2025 وتستمر حتى يوم 4 / 6 / 2025.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة.

ونبه على توجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الأكمل.



