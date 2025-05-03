شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إننا نجدد العهد والوعد في عيد العمال بالسويس بعدما احتتفلنا بعيد تحرير سيناء، وتحولت أحلامنا الى حقائق نعيشها تحققت على أرض الواقع بفضل القيادة الحكيمة.

وأضاف في كلمته بالاحتفال بعيد العمال الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي: نتوجه بالتحية لعمال مصر التي تقف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة، ولا يسعنى إلى أن اتقدم للرئيس السيسي بالشكر والتقدير لما قدمتموه لعمال مصر، بزيادة قيمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى من 600 إلى 1500 جنيه، وتطوير 82 مركز تدريب ثابت ومتنقل في حياة كريمة، وغيرها من المبادرات وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطال بفضل المشروعات الجديدة وعودة الصناعات كالغزل والنسيج والاسمنت والحديد والصلب وتوفير فرص للسيدات وذوى الهمم، وغيرها من المبادرات مثل ابدأ وتطبيق الحد الأدنى للأجور وحملات التفتيش على المنشأت التي يعمل بها آلاف العمال وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية.

وتابع: وتصديق اتفاقيات العمل البحرى الدولية 65 اتفاقية دولية في 2024 وعلى المستوى العربى لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد طول غياب تم انتخاب مصر، ونؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفاتكم لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج والعمل على الحفاظ على حقوق ومكتسبات عمالنا الشرفاء .