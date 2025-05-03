شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما عن جهود الدولة فى دعم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات احتفالية عيد العمال، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في دعم الصناعة المصرية، ومنها مجمع السويس للصلب، واستعرض الفيلم التسجيلي أبرز المعلومات عن المجمع.

وقدم عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درع الاتحاد "هدية" إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد العمال.



