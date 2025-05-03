شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن دعم عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات احتفالية عيد العمال، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن جهود دعم عمال مصر.

قال عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا نحتفل اليوم بعيد العمال يوم العطاء والتضحية، متابعا: "نتشرف بحضور سيادتكم تقديرا رفيعا لعمال مصر التي تبني وتعمر، مضيفا: حضوركم الكريم يؤكد على الشراكة الاستراتيجية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.. ونقدم تحية اعتزاز وتقدير إلى قادة القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الذين استردوا لمصر كل حبة رمل.. دام جيش مصر القوي ورجاله الأبطال الذين يقدمون ارواحهم دفاعا عن الوطن".

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تشهد مصر في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة وكان لعمال مصر دورا محوريا في تحقيق هذا الإنجاز وعملوا بإخلاص واستجابوا لتحديات المرحلة.. ونثمن جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتفعيل قوانين العمل ونقدر خطواتكم الجادة في دعم العمل وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل.. وكذلك نثمن قانون العمل الجديد وجهود وزارة العمل والدور الفعال لمجلس النواب في إقرار نقلة نوعية في علاقة العمال لتوفير بيئة عمل".

وتابع عبد المنعم الجمل: "يشهد العالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة.. ونثمن توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل.. والاهتمام بشأن العمالة غير المنتظمة وتتلقي دعما في إطار تسريع وتيرة الدمج في الحماية الاجتماعية.. ويشرفنا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التأييد الكامل لكافة القرارات التي يصدرها الرئيس السيسي لمواجهة تحديات الأمن القومي.. سوف يظل عمال مصر على العهد والعمل بالكفاح والجهد والسواعد لبناء مستقبل هذا الوطن ومواجهة التحديات وتحقيق رفعة الوطن.. معا نبني ونعمر .. دمت لنا سيادة الرئيس زعيما وقائدا لنهضة مصر الكبرى".