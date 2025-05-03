شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تدرب طلاب كليات التكنولوجيا لتوظيفهم بمراكز التجميع للأجهزة التعويضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى اللقاء التعريفي لطلبة الكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية لتدريبهم من أجل توظيفهم بمراكز التجميع والمواءمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد فعاليات اللقاء حضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة وساجي الزلباني المستشار الفنى لمراكز التجميع والمواءمة ومروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعى.

وشارك باللقاء الموسع الذى عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 115 طالبا وطالبة من الفرقة الرابعه بالكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية بجامعات بني سويف ، الدلتا ، القاهرة الجديدة ، الجلالة، واستهدف تعريف الطلبة بشروط وإجراءات الالتحاق بالعمل بعدد 6 مراكز للتجميع والموائمة - ورش الأطراف الصناعية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيسبقه التدريب العملي على أيدي الخبراء المتخصصين من شركة اوتوبوك الالمانية فى اطار التجهيزات والاستعدادات لبدء العمل بهذه المراكز خلال الشهور القادمة.

وتم التعريف بمراكز التجميع والموائمة ودورها فى تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية والاطراف الصناعية المناسبة وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية واهمية مواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال والدمج بين الدراسة والتطبيق العملى وإكساب الأبناء المهارات العملية للعمل على أحدث الأجهزة والمعدات واعدادهم كفنيين متخصصين وفق احدث المعايير .

ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



طلبة الكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية



لقاء وزارة التضامن مع الطلاب