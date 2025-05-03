شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تلبى استغاثة سيدة غير قادرة على الحركة ونقلها إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بطلب المساعدة فى نقل والدته "غير قادرة على الحركة" لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى محل البلاغ وتم نقل والدته إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ولاقى ذلك استحسان المواطن والأهالي وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى، وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.