شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات مايو 2025 من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو 2025، اليوم، السبت، من ماكينات الصرآف الآلى مع تسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته لأكثر من 2 مليون عميل وأن صرف المعاشات متاحا اليوم من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة البنك من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.