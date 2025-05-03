أخبار مصر

استمرار صرف معاشات مايو 2025 من ماكينات الصراف الآلى

0 نشر
0 تبليغ

استمرار صرف معاشات مايو 2025 من ماكينات الصراف الآلى

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات مايو 2025 من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو 2025، اليوم، السبت، من ماكينات الصرآف الآلى مع تسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي  خدماته لأكثر من 2 مليون عميل وأن صرف المعاشات متاحا اليوم من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة البنك من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements