شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ظروف العمل فى بيئة غير صحية توثر على الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن عبء العمل الزائد وظروف العمل غير الآمنة والتمييز وانعدام الأمن الوظيفي ليست مجرد مشاكل في مكان العمل، إنها مخاطر الصحة العقلية التي يمكن أن تؤثر على جودة الحياة العامة والمشاركة أو الإنتاجية في العمل.

لجميع العمال الحق في بيئة عمل صحية توفر بيئات العمل الصحية ما يلي: الرزق، إحساس بالثقة والهدف والإنجاز، فرصة للعلاقات الإيجابية والشمول المجتمعي، منصة للروتين المنظم.

بعض الطرق يمكن أن تدعم صحتك العقلية في العمل:

تعلم تقنيات التحكم في الإجهاد

انتبه من التغييرات في صحتك العقلية

تواصل للحصول على الدعم من صديق موثوق به أو أحد أفراد العائلة أو زميل أو مشرف أو مهني الصحة.

نصائح للتحكم في التوتر..

حد من وقت شاشتك

تواصل مع العائلة والأصدقاء

تجنب إغراق نفسك بالعمل

خذ وقتًا للراحة لنفسك

تناول نظام غذائي متوازن واشرب ما يكفي من السوائل

ممارسة الرياضة بانتظام

احصل على الكثير من النوم



انفوجراف عن الصحة النفسية

دعم صحتك النفسية