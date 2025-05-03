شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ الجيزة، إن امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025 وامتحانات الصف الثالث الابتدائي " عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ بوم 22 / 5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

وأضاف المحافظ، أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وأوضح محافظ الجيزة، أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

وتحديد مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتم تحديد مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع والمكفوفين ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري علي أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025 نظرًا لتعدد التخصصات وتنوع المدارس وكثرة المواد بها.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع تبدأ من يوم السبت الموافق 17 / 5 / 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 / 5 / 2025.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الأكمل.



