بالأرقام.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن الفائزين بعضوية المجلس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين نتائج التصويت على عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.

جاء عدد الحضور 6051 / الأصوات الصحيحة 5748 / عدد الأصوات الباطلة 3030.

وأعلنت اللجنة فوز كل من

فوق السن

محمد شبانة بإجمالي أصوات 2235

محمد سعد عبد الحفيظ بأجمالي أصوات 2267

حسين الزناني بإجمالي أصوات 2367

تحت السن

أيمن عبد المجيد بإجمالي أصوات 2434

محمد السيد الشاذلي بإجمالي أصوات 2378

إيمان عوف بإجمالي أصوات 1764

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.