الارشيف / أخبار مصر

بالأرقام.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن الفائزين بعضوية المجلس

0 نشر
0 تبليغ

بالأرقام.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن الفائزين بعضوية المجلس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن الفائزين بعضوية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 03 مايو 2025 03:48 ص

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين نتائج التصويت على عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.

جاء عدد الحضور 6051 / الأصوات الصحيحة 5748 / عدد الأصوات الباطلة 3030.

وأعلنت اللجنة فوز كل من

فوق السن

محمد شبانة بإجمالي أصوات  2235
محمد سعد عبد الحفيظ بأجمالي أصوات 2267
حسين الزناني بإجمالي أصوات 2367

تحت السن

أيمن عبد المجيد بإجمالي أصوات 2434
محمد السيد الشاذلي بإجمالي أصوات  2378
إيمان عوف بإجمالي أصوات 1764

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements