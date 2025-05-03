شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "بيت الزكاة والصدقات" يبدأ صرف إعانة شهر مايو 2025م للمستحقين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر مايو بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 من مايو 2025م.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 1 من مايو 2025م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر مايو، سيكون متاحًا في كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في كل المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.