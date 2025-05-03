شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تقص الراهبة فى المسيحية شعرها؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل البعض لماذ تقص الراهبات شعرهن عند الدخول في الحياة الرهبانية؟ ما المغزى من هذا الطقس؟، إذ يشكل قص الشعر إحدى أهم لحظات الطقس الرهباني.

في لحظة مهيبة، تُرفع الأغطية عن رؤوس الفتيات المقبلات على الحياة الرهبانية، لتبدأ أحد أعمق الطقوس الرمزية التي تُجسد الانتقال من العالم إلى حياة التكريس الكامل لله، إنه طقس قص الشعر، الذي يُعد محطة مركزية في مسيرة الراهبة الجديدة، لا يحمل فقط بُعدًا شكليًا، بل يُترجم دلالات روحية عميقة.

خلال المراسم، في الغالب، يتم قص خمس خصلات من شعر الراهبة على هيئة صليب، إيذانًا بولادتها الروحية الجديدة، ويتم استبدال اسمها الدنيوي باسم جديد مقتبس من أسماء القديسات، في دلالة على التخلي عن الهوية القديمة وبدء حياة جديدة مكرسة بالكامل لله.

يُنظر إلى هذا الفعل باعتباره تقدمة شخصية تمامًا، كما كان يُقدم البكر أو الأفضل من الممتلكات لله في العهد القديم لله، فالشعر – باعتباره من رموز جمال المرأة – يُقص كرمز للتضحية بما هو محبوب.

كما يرمز قص الشعر إلى التخلي عن الزينة والمظاهر الخارجية، وتعبيرًا عن الطاعة والتواضع والخضوع التام لإرادة الله، وهو ما يتماشى مع نذر الطاعة الذي تقطعه الراهبة، يحمل الطقس أيضًا بُعدًا رمزيًا لتشبه الراهبة بالمسيح، الذي تخلى عن مجد هذا العالم، لتتبع خطاه في حياة تتجاوز الماديات وتركز على السعي الروحي، كما يُقام هذا الطقس في بعض الرهبانيات خلال النذور الرهبانية الأولى أو النهائية، باعتباره علامة مرئية على حياة جديدة تُكرس لله بعيدًا عن مشاغل الدنيا.