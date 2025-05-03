شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتغير النشاط.. المستندات المطلوبة لتعديل وصلة الصرف الصحى لمحل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لتعديل وصلة الصرف الصحي لمحل لتعديل النشاط.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة تعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط، على النحو التالي:

1- مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

3- رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

4- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

5- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

6- إيصال سداد الرسوم.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تطويرًا شاملًا؛ لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وتكلفة وأعلى جودة ممكنة، وذلك في إطار تسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وتتيح المراكز للمواطنين العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الأخرى، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).