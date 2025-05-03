شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دير مارجرس للراهبات فى أيرلندا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تذخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعديد من الأديرة الأثرية الهامة والأديرة الحديثة وأديرة المهجر، ولعل من أبرز أديرة المهجر في الكنيسة دير مارجرجس للراهبات في أيرلندا.



ونشر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت عددا من المعلومات عن دير مارجرس للراهبات يأتي أبرزها في الأتى:

1 - هو أول دير قبطى للراهبات فى أوروبا معترف به رسميا.

2 - أعلن الأنبا أنتونى أسقف اسكتلندا وأيرلندا، أن المجمع وافق الاعتراف بدير الراهبات بأيرلندا ليكون أول دير يتم الاعتراف به فى أوروبا عام 2018 .

3 - يقع الدير في بيليزتاون التي تبعد عن بلدة دلڤن اثنين كيلو متر في مقاطعة وستميث.

4 – كان قداسة البابا شنودة الثالث الراحل بارك فكرة إنشاء أول دير للراهبات الأقباط الأرثوذكس في أوروبا وأعطاه قداسته اسم دير مارجرجس بجمهورية أيرلندا.

5 - الدير به مبنى مكون من دورين والــدور العلــوي فبــه كنيســة الشهيد مارجرجــس.

6 - قام قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة تاريخية للدير في يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2017م.

7 - تــم الاحتفــال بعيــد الصليــب داخل الدير يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 م بحضور مجموعة مــن الشباب الأقباط مــن أنحاء العالم الذين حضروا مؤتمر شباب الكنيسة بمصر ” العودة للجذور 2018 ” .



جانب من الدير



زيارات الوفود للدير



زيارة البابا تواضروس للدير