شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل للديوان العام يحتفل بزفاف نجله على سفح الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

على سفح الهرم وفى أجواء مبهجة احتفل، المستشار علي سلطان مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، بزفاف نجله محمود وكيل النائب العام على رنا عماد ابنة عماد حمودة عضو مجلس النواب.

حرص العديد من الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن على حضور حفل الزفاف.



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جانب من الحفل (2)



جانب من الحفل (3)



جانب من الحفل (4)



جانب من الحفل (5)



جانب من الحفل (6)



جانب من الحفل (7)



جانب من الحفل (8)



جانب من الحفل (9)