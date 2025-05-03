شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد السيد الشاذلى يشكر الجمعية العمومية.. ويؤكد: سأكون سندا لكل الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الزميل محمد السيد الشاذلي بالشكر للجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، والجماعة الصحفية، وذلك بعد إعلان فوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.

ووعد الزميل محمد السيد الشاذلى بتنفيذ كامل برنامجه الانتخابي، وأنه سيكون سندا لكل الصحفيين، وأن ما حدث اليوم هو مظهر حضاري بحضور أكبر عدد من الصحفيين في الجمعية العمومية مما يدل علي وعي الجماعه الصحفية،واحتفل زملاء محمد السيد بفوزه بعدد من الهتافات.



وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.







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