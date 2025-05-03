شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تستكمل الأسبوع الجارى امتحان شهر أبريل لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل المديريات التعليمية والإدارات والمدارس تقييمات شهر أبريل الجارى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث يتم عقد امتحان شهر أبريل بداية من الأحد 4 مايو الجارى خاصة بعد تأجيل امتحان الأربعاء 30 أبريل الماضى بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.



