شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تنعى الزميل عادل درة: كان إنسانا مجتهدا وصحفيا متفانٍ فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الزميل الصحفي عادل درة، مدير مكتب جريدة ”الخليج 365” بمحافظة الغربية، مساء الجمعة 2 مايو 2025، وإذ تنعى مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” الزميل الراحل.

كما تقدم مؤسسة الخليج 365 خالص التعازى للأسرة الزملاء، مصطفى درة، وهند عادل، والزميل محمود عبد الراضى، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.

وسيتم تشييع الجنازة اليوم السبت 3 مايو 2025، عقب صلاة الظهر في الجامع الكبير بقرية شبرا بابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، حيث سيُصلَّى عليه ومن ثَم يوارى الثرى في مقابر العائلة، والعزاء مساء نفس اليوم بمسجد الشامي بالمحلة.