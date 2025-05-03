شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية توجه 3 نصائح مهمة للوقاية من جرثومة المعدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 03 مايو 2025 01:00 ص
نصحت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باتباع عادات صحية جيدة للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة والتى تتضمن:-
-غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.
-التأكد من تنظيف جميع الأطعمة التي تتناولها وطهيها بأمان.
-التأكد أن مياه الشرب الخاصة بك آمنة ونظيفة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز