شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى لجميع المتنافسين فى الانتخابات: تعالوا نعمل معا من أجل المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد البلشي، الفائز بمنصب نقيب الصحفيين، في أول تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي الصحفيين، دعوة لجميع الصحفيين الذين تنافسوا فى الانتخابات قائلا: "تعالوا نعمل معا من أجل هذه المهنة ولإنجاز جميع الملفات المتعلقة بالنقابة" مشيرا إلى أن حرية الصحافة ستبقى هى الأولوية الأولى للنقابة.

وقال البلشى: "الجمعية العمومية قالت كلمتها اليوم، وأرسلت رسالة وتحاوزت المشهد الانتخابي، وسنعمل معا من أجل النقابة".

وتابع البلشي :"أدعو كل المنافسين للعمل معا، وأعضاء المجلس الجدد والحاليين للعمل سويا من أجل نقابة الصحفيين".

وحول أبرز الملفات التي ستكون على مائدة اجتماع مجلس النقابة المقبلة، قال البلشي:" كل الملفات لها نفس الأهمية وملف الحريات له أولوية".