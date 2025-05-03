شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: انتخابات تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

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وجّه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رسالة شكر للجمعية العمومية، معبّرًا عن تقديره الكبير لحضورها الكثيف ومشاركتها الفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الحضور هو الركيزة الأساسية لنجاح الديمقراطية داخل النقابة، موجهًا الشكر لجميع منافسيه في الانتخابات، قائلًا: «رسالة شكر لمن أعطونا هذه المنافسة».

وأشاد «البلشي»، خلال لقاء خاص لقناة «إكسترا نيوز»، بالدور الذي لعبه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، مؤكدًا أن مشاركته خلقت أجواءً تنافسية حقيقية، قائلًا: «أشكر الأستاذ عبدالمحسن سلامة لأنه خلق انتخابات تنافسية بحضوره بالانتخابات، وألف تحية له»، مؤكدًا أن التحية الأكبر هي للجمعية العمومية التي احتشدت اليوم، سواء من صوت له أو لم يصوّت، مشددًا على التزامه الكامل تجاه جميع الصحفيين.

وأضاف: «عهدي إليكم أن أكون نقيبًا لكل الصحفيين، للجميع، من اختاروني ومن لم يصوتوا لي، وأن يظل مكتبي مفتوحًا لكل الصحفيين»، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مشتركًا مع جميع المنافسين، وهو النهج الذي التزم به منذ البداية.

وتابع: «نُشيد بالمنافسة، ونقول لهم أهلًا بكم، ونعمل سويًا من أجل صحافة حرة وأوضاع كريمة لكل الصحفيين».